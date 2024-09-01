Сегодня россияне удерживают только один микрорайон в восточной части города.

Российские оккупанты за последние несколько месяцев не продвинулись в Часовом Яру. Сейчас противник контролирует примерно 10% территории города.

"Я ошибочно озвучил неправильную информацию. Россияне не оккупировали 40% Часового Яра. Они не смогли оккупировать больше территорий города, чем это было несколько месяцев назад. Сегодня россияне удерживают только один микрорайон в восточной части города. По данным DeepState это более 8% территории города. Точную цифру назвать трудно. Впрочем, примерно 10% города россияне оккупировали. Какого-то тактического преимущества эта местность им не дает. Они практически разрушили тот микрорайон и там очень ограниченные укрытия", - рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Эспрессо".

По его словам, российские войска пытаются штурмовать позиции украинских защитников малыми пехотными группами.

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"Именно это им диктует стратегию штурмов. Они пытаются собираться в малые пехотные группы и затем проводить штурм наших позиций. Мы же имеем преимущество в обороне из-за канала, который является достаточно широким и через него очень хорошо просматриваются движения оккупантов", - отметил Полухин.

Война в Украине - бои за Часов Яр

Ранее Полухин заявлял, что россияне оккупировали уже 40% города, однако впоследствии исправил свою ошибку.

"Я посмотрел карту DeepState утром, перед эфиром, и почему-то решил, что это 40%. Хотя я посмотрел по горизонтали на длину Часового Яра, а там еще по вертикали идет процент административных границ крупных районов... И там же в DeepState их нет", - пояснил он тогда.

Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников рассказывал, что враг пытается держать значительное количество ежедневных атак - на уровне от 10 до 20, но время от времени интенсивность штурмов снижается до 5 - 8 атак.

"Это наш форпост, чтобы враг не имел возможности осуществлять штурмовые действия на южном фланге, там где Покровск и Торецк. Одновременно Часов Яр съедает военный ресурс врага, потому что очень много его живой силы остается в украинской земле, она здесь просто стачивается. Хотя их больше, но и погибает также значительно больше", - резюмировал военный.

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