Оборона ВСУ проходит по каналу Северский Донец-Донбасс.

На сегодня город Часов Яр Донецкой области находится огневым поражением российских оккупантов, но противник не контролирует населенный пункт своими обстрелами. Об этом в эфире "Эспрессо" заявил Олег Калашников, пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

По его словам, оборона ВСУ проходит по каналу Северский Донец-Донбасс и наши защитники держат эти рубежи. Захватчики не могут их нигде переступить или создать плацдарм.

"Надо еще отметить, что держатся и бывшие населенные пункты, которые они уничтожили, - Клещеевка и Андреевка. То есть обойти Часов Яр с фланга, как хотели захватчики в первую очередь, не смогли, поэтому штурмуют прямо в лоб со значительными потерями. Уже определенный период времени у россиян нет достижений на этом направлении", - рассказал военный.

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Он напомнил, что до обострения на Покровском и Торецком направлениях именно Часов Яр был наиболее активной точкой фронта. Враг надеялся возле этого города прорвать оборону ВСУ и зайти во фланг Покровского направления, однако он не преуспел. Калашников объяснил, почему Часов Яр имеет важное значение в оперативно-тактическом плане на Восточном фронте.

Во-первых, этот населенный пункт расположен на таком хребте, который господствует над окружающей территорией. Город расположен на возвышенности, что позволяет контролировать низину. Благодаря этому. когда россияне начинали штурмы, ВСУ было удобно обстреливать противника сверху.

"На сегодня Часов Яр - крепость, которая прикрывает собой агломерацию городов - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Кроме того, с этой возвышенности контролируются наши логистические пути. Также отсюда сегодня прикрывается и северный фланг Покровского направления, мы не даем противнику через нас зайти и ударить. То есть значение Часового Яра - многогранное, хочет этот городок и небольшой, но достаточно важный в оперативно-тактическом плане на этом участке фронта", - пояснил военный.

Бои за Часов Яр

Вчера представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин сообщил, что российские оккупанты за последние несколько месяцев не продвинулись в Часовом Яру. Сейчас противник контролирует примерно 10% территории города.

"Сейчас город Часов Яр разбит. Враг оставляет один после себя след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути, - отметил тогда он.

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