Количество неудачных попыток врага штурмовать фронт измеряется уже сотнями раз, говорят аналитики.

Российские оккупанты пытаются атаковать город Угледар Донецкой области с флангов.

Как сообщает мониторинговый проект Deep State, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, в последние дни враг активизировался на двух участках Угледарского направления - западнее Павловки и возле Водяного.

"Цель данной акции понятна - обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз", - пишут аналитики. Видео дня

Россияне цели не достигли, но имеют частичный успех. Личные боевые задачи россиян в том районе уточняются.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявлял 9 августа, что количество пехотных штурмов врага на Покровском и Кураховском направлениях уменьшилось после начала операции на Курщине.

По его словам, враг "огрызается" и обстреливает из артиллерии, активно применяет дроны. Но при этом именно "мясные" пехотные штурмы и попытки их проведения уменьшились.

По данным генштаба ВСУ, самыми сложными остаются Торецкое, Покровское и Кураховское направления.

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