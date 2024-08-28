Российские оккупанты пытаются атаковать город Угледар Донецкой области с флангов.
Как сообщает мониторинговый проект Deep State, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, в последние дни враг активизировался на двух участках Угледарского направления - западнее Павловки и возле Водяного.
"Цель данной акции понятна - обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз", - пишут аналитики.Видео дня
Россияне цели не достигли, но имеют частичный успех. Личные боевые задачи россиян в том районе уточняются.
Война в Украине - ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявлял 9 августа, что количество пехотных штурмов врага на Покровском и Кураховском направлениях уменьшилось после начала операции на Курщине.
По его словам, враг "огрызается" и обстреливает из артиллерии, активно применяет дроны. Но при этом именно "мясные" пехотные штурмы и попытки их проведения уменьшились.
По данным генштаба ВСУ, самыми сложными остаются Торецкое, Покровское и Кураховское направления.