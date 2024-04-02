Эксперт отмечает, что российское командование намерено до конца года закрыть вопрос с Часовым Яром.

Часов Яр станет одной из самых горячих точек на фронте уже во второй половине 2024 года. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко.

"В настоящее время в направлении города формируются условия для проведения успешного наступления РОВ. К таковым условиям относится захват Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки", - пишет эксперт.

Так, по словам Коваленко, захват Богдановки позволит оккупантам выйти на северный сектор Часова Яра, через Калиновку форсировать канал, перерезать трассу 0506. Захват Ивановского позволит выйти на Ступочки, охватить город с юга. По состоянию на сегодня российские войска контролируют северо-восточную часть Ивановского и пытаются закрепиться в центре.

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Кроме того, захват Клещиевки и Андреевки позволит россиянам обезопасить продвижение по трассе 0504, и "оголённый южный фланг может вылиться в очень неприятные события", - отмечает эксперт. Хотя успехов в этих локациях оккупанты пока не имеют.

"Фактически, без захвата данных сёл и н.п., а точнее того, что от них осталось, катализировать наступление на Часов Яр не смогут. Точнее, смогут, но результаты такой катализации будут не ахти", - подчеркивает Коваленко, добавляя, что сейчас оккупанты пытаются зацепиться на восточных окраинах Часова Яра, при этом по городу работает не только артиллерия, но и наращивают удары КАБами.

"Пока ресурса, для повторения Авдеевского сценария у РОВ недостаточно, но до второй половины 2024 его вполне могут нарастить и нарастят. Комбинируя количественное превосходство и доминирование в воздухе, командование РОВ намерено до конца года закрыть вопрос с Часовым Яром", - считает эксперт.

Часов Яр - мнения экспертов

Ранее Коваленко заявлял, что масштабная битва за Часов Яр Донецкой области еще не началась. Сейчас враг имеет возможность продвигаться через Хромово, россияне используют трассу Т0504, чтобы дойти до окраин Часового Яра.

В то же время соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый заявлял, что российские войска уже зашли на высоты Часового Яра, ситуация там тяжелая.

Аналитик подчеркивал, что Часов Яр - это стратегически важный город, стоящий на господствующих высотах и с захватом этих высот у оккупантов будет "больший зрительный контроль, в определенной степени, огневой контроль, логистика, на которую они постоянно охотятся".

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