Враг продолжает политику принудительной паспортизации региона, ведь для замены номера необходимо иметь паспорт РФ.

На временно оккупированных территориях будет запрещено с 1 января 2024 года движение автотранспорта с украинскими номерами. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает политику принудительной паспортизации региона, ведь для замены номера необходимо иметь паспорт РФ. Само движение на ТОТ возможно только при наличии пропуска от оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, все пропуска действуют фактически до конца года и с 1 января их выдача также возможна только при наличии Красной макулатуры.

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Кроме того, россияне уже развернули сеть "военкоматов" на ТОТ и угрожают штрафом в 30 тыс. рублей тем, кто не стал туда на учет.

В ЦНС подчеркнули, что становиться туда должны все местные мужчины в принудительном порядке.

"В частности, становление на учет происходит при получении паспорта врага. Уже при становлении на учет, враг проводит скрытую мобилизацию и впоследствии с новобранцами заключают контракт, чтобы создать иллюзию добровольного вступления", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, миловики из подразделений Росгвардии начали обходить интернаты на временно оккупированных территориях Украины. Там захватчики занимаются агитацией.

Во время уроков полицаи возвеличивают оккупацию чужой страны и агитируют "писать письма" детям, большинство из которых фактически в плену врага и не имеют связи с опекунами. Такие обходы и агитацию детей в Росгвардии называют "уроком мужества". Примечательно, что во время таких "уроков" росгвардейцев сопровождают пропагандисты. Они используют детей для популяризации войны РФ против Украины.

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