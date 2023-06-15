Волонтеры, среди которых иностранец, помогали с проведением эвакуации гражданского населения.

В среду, 14 июня 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадали волонтеры.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, оккупанты ударили по городу около 18:50. По предварительным данным, россияне совершили минометный обстрел.

"В результате травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения", – отмечается в сообщении. Кроме того, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы украинских городов: последние новости

14 июня россияне в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области. В результате обстрела Новгород-Северского погибла местная жительница. 55-летняя женщина в момент вражеского удара занималась хозяйством.

Кроме того, противник не прекращает атаковать Харьковщину. В Харьковской ОВА рассказали о тактике врага – россияне ежедневно бьют по приграничью области, чтобы снизить концентрацию внимания ВСУ на деоккупации. По словам Олега Синегубова, только за сутки примерно 20 населенных пунктов Харьковщины были обстреляны врагом из вертолетов, из артиллерии, танков, минометов.

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