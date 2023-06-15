Из-за оккупантов полусиротами остались 12 детей, выяснили журналисты.

В Сумской области шесть лесоводов погибли в результате расстрела автомобиля, в котором они передвигались, проникшей на нашу территорию диверсионно-разведывательной группой противника.

Погибли 31-летний Александр Глущенко (полусиротой осталась маленькая дочь), 33-летний Сергей Заболотный, у которого были две маленькие дочери, его ровесник Иван Романченко (имел сына), 35-летний Андрей Бураков (остался маленький сын), 48-летний Сергей Волков (осталось два сына и две дочери) и 50-летний Андрей Михайленко (теперь без отца дочь и двое сыновей), рассказал глава филиала "Свесское лесное хозяйство" Олег Закусило в комментарии ТСН.ua.

Собеседник добавил, что трагедия случилась тогда, когда лесоводы ехали в приграничный район, чтобы провести учет лесных насаждений. По его словам, военные дали разрешение на проезд и проведение работы.

"Раньше была информация, что это был артобстрел, но это не так. Зашла вражеская ДРГ, которая в упор расстреляла наших сотрудников... Сначала ДРГ начала обстреливать село, лесоводы это услышали и решили выехать с того места, где находились. На лесной дороге, как оказалось, была засада ДРГ, которая их и расстреляла", - добавил Закусило.

Глава филиала "Свесское лесное хозяйство" отметил, что противники специально более суток не давали забрать тела убитых, над местом преступления летал беспилотник.

"...не было возможности забрать тела наших коллег. Сейчас их забирают, перегружают в другую машину, потом повезут на вскрытие, потом похороны", - добавил он.

Гибель лесоводов в Сумской области - что сообщалось ранее

14 июня в Сумской областной военной администрации сообщили, что российские захватчики из артиллерии попали в автомобиль УАЗ, в котором ехали работники Гослесхоза. По сведениям местных властей, в результате вражеского обстрела погибли семь лесоводов.

Стоит отметить, что россияне уже много раз обстреливали приграничье региона. В результате вражеских атак есть жертвы, разрушения и пострадавшие. Кроме того, в Сумскую область из РФ не раз пытались проникнуть диверсанты.

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