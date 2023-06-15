В Сумской области лесоводов убили диверсанты / фото ua.depositphotos.com

В Сумской области шесть лесоводов погибли в результате расстрела автомобиля, в котором они передвигались, проникшей на нашу территорию диверсионно-разведывательной группой противника.

Погибли 31-летний Александр Глущенко (полусиротой осталась маленькая дочь), 33-летний Сергей Заболотный, у которого были две маленькие дочери, его ровесник Иван Романченко (имел сына), 35-летний Андрей Бураков (остался маленький сын), 48-летний Сергей Волков (осталось два сына и две дочери) и 50-летний Андрей Михайленко (теперь без отца дочь и двое сыновей), рассказал глава филиала "Свесское лесное хозяйство" Олег Закусило в комментарии ТСН.ua.

Собеседник добавил, что трагедия случилась тогда, когда лесоводы ехали в приграничный район, чтобы провести учет лесных насаждений. По его словам, военные дали разрешение на проезд и проведение работы.

"Раньше была информация, что это был артобстрел, но это не так. Зашла вражеская ДРГ, которая в упор расстреляла наших сотрудников... Сначала ДРГ начала обстреливать село, лесоводы это услышали и решили выехать с того места, где находились. На лесной дороге, как оказалось, была засада ДРГ, которая их и расстреляла", - добавил Закусило.

Глава филиала "Свесское лесное хозяйство" отметил, что противники специально более суток не давали забрать тела убитых, над местом преступления летал беспилотник.

В Сумской области лесоводов убили члены вражеской ДРГ / фото tsn.ua

"...не было возможности забрать тела наших коллег. Сейчас их забирают, перегружают в другую машину, потом повезут на вскрытие, потом похороны", - добавил он.

Гибель лесоводов в Сумской области - что сообщалось ранее

14 июня в Сумской областной военной администрации сообщили, что российские захватчики из артиллерии попали в автомобиль УАЗ, в котором ехали работники Гослесхоза. По сведениям местных властей, в результате вражеского обстрела погибли семь лесоводов.

Стоит отметить, что россияне уже много раз обстреливали приграничье региона. В результате вражеских атак есть жертвы, разрушения и пострадавшие. Кроме того, в Сумскую область из РФ не раз пытались проникнуть диверсанты.

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