Оккупанты открыли огонь, когда Вакарчук давал концерт на фронте.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" 13 июля поехал на фронт в Донецкой области, чтобы дать концерт перед украинскими военными для поддержки их боевого духа.

В этот момент российские оккупанты открыли огонь по нашим позициям, в результате которого и сам Вакарчук попал под артиллерийский обстрел.

При этом артист не остановил концерт, а продолжил исполнять свои главные хиты в блиндаже, которые после полномасштабного вторжения России в Украину обрели немного другой смысл.

К счастью, от обстрела никто не пострадал.

"На фронте бывает всякое. Я уже дал около 120 выступлений на востоке и на юге. И попадал в разные ситуации. Но всегда повторяю: кроме нас с вами, больше у Украины никого нет. Каждый должен делать для победы, что может. Каждый. Каждый день. Так как делают эти ребята на фронте. Они – наше сокровище", - подписал видео Вакарчук.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук дал мини-концерт в лесу для военных.

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