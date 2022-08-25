Граждан призвали быть осторожными из-за угрозы подорваться на неразорвавшемся снаряде.

Русские войска в ночь на 25 августа обстреляли Металлургический район Кривого Рога из РСЗО "Торнадо-С".

Об этом в Telegram сообщил руководитель ВА Александр Вилкул.

Граждан призвали быть осторожными из-за угрозы подорваться на неразорвавшемся снаряде.

"Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются. Работают все службы. Очень внимательно смотрим под ноги – могут быть неразорвавшиеся боеприпасы", - написал Вилкул.

Как писал УНИАН, ночью слышали взрывы и в Киевской области.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, Хмельницкой области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

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