Враг попал в предприятие в Покровске.

В Донецкой области во время утренней атаки российские оккупанты убили трех человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере три человека погибли в Покровске - таковы предварительные последствия утреннего удара. Покровская громада стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили сегодня утром по всей стране", - написал он.

Филашкин добавил, что есть информация о попадании в предприятие - именно на его территории погибли трое мужчин.

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"Под огнем оказались и другие громады Донетчины - информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала", - отметил глава ОГА.

Массированный удар РФ 8 июля

Сегодня, 8 июля, россияне нанесли ракетный удар по Украине. В частности, ударили по Киеву и Кривому Рогу.

В Киеве оккупанты попали, в частности по детской больнице "Охматдет". Сообщалось о семи погибших и 25 пострадавших в результате атаки по городу.

В Кривом Роге также есть погибшие и раненые. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что уже известно о 10 погибших и 31 раненом, которые находятся в больнице, из них 10 тяжелых.

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