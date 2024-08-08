Утром также были убиты два человека в другом населенном пункте.

В результате очередного обстрела российскими оккупантами Донецкой области погибли два человека, еще семеро получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Два человека погибли и семеро ранены в результате обстрела Селидово. Сегодня вечером россияне сбросили на город планерную авиабомбу - повредили две многоэтажки и админздание", - рассказал он.

Филашкин отметил, что это уже вторая такая смертоносная атака на гражданских за день.

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"Утром россияне убили двух человек в Константиновке", - напомнил глава областной военной администрации.

Удары РФ по Украине - детали

Ранее сегодня, 8 августа, начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что российские оккупанты ударили по территории больницы в Никополе. В результате этого обстрела погиб 50-летний мужчина.

Также в результате удара было повреждено здание заведения, гаражи, авто и линия электропередач.

Кроме того, сегодня российская армия нанесла авиационный удар по зданию школы в селе Могрица Сумской области, убив двух братьев. Младшему из них было всего шесть лет.

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