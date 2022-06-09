На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по Верхнекаменке, Золотому, Берестовому, Славянску и Нью-Йорку.

Враг нанес ракетный удар по Краматорску.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии соприкосновения, нанес ракетный удар в районе города Краматорск", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

"На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших подразделений из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк", - сообщили в Генштабе.

Используя результаты огневого воздействия, противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха.

В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. С целью сковывания действий наших подразделений осуществлял обстрелы из артиллерии и минометов по линии соприкосновения.

Напомним, оккупанты продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.

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