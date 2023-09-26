Среди российских захватчиков, участвующих в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава.

В Луганской области захватчики обустроили очередной военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Противник продолжает нести значительные потери. Установлено, что в 200 отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ, которая участвует в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные так и безвозвратные", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, в городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200-й бригады.

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"У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация относительно дальнейшего ведения боевых действий", - отметили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении за минувшие сутки было ликвидировано почти 60 российских оккупантов и 38 единиц вражеской техники. В частности танк, семь боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и минометов, две реактивные системы залпового огня и 18 беспилотников. Кроме того, уничтожены были четыре склада боеприпасов и два других важных объекта врага.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины Таврического направления за прошедшие сутки выполнили 821 огневое задание.

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