Проблема приобрела уже системный характер и охватывает всю территорию Украины.

Россияне вербуют украинских детей, чтобы они сообщали о минировании школ и других объектов. Это явление приобрело уже массовый характер, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Зафиксированы факты, когда с территории Российской Федерации вербуют наших детей и заставляют их сообщать о минировании украинских школ. Это приобрело сейчас системное явление, массовое. Причем территория - всей Украины", - рассказал он.

По словам омбудсмена, сейчас найден действенный механизм, как этому противодействовать. Что это за механизм, он не сказал, но отметил, что среди детей надо также проводить разъяснительную работу. Этим должны заниматься как родители, так и учителя.

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"Возможно, надо провести отдельный урок, где эту информацию надо донести до наших детей: что вас россияне хотят использовать против Украины. Это не игры, это серьезная пропагандистская и разведывательная работа, которая проводится разведывательными органами РФ", – отметил Лубинец.

Он добавил, что такие действия россиян "четко подпадают" под категорию военных преступлений. Также омбудсмен пообещал официально обратиться в Министерство образования с просьбой провести разъяснительную работу среди школьников и студентов.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, враг бьет по энергосистеме. Сейчас в шести областях Украины есть локальные обесточивания населенных пунктов. Речь идет об отключении на территории Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областей.

Также мы рассказывали, что сегодня агрессор впервые за долгое время пытался нанести ракетный удар по столице. Только в ГУР считают, что пока рано говорить о начале масштабного энергетического террора.

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