Часть жителей Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областей остаются без электроснабжения.

В результате вражеских обстрелов без электроснабжения остаются часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, за сутки энергетики запитали более 3,6 тысяч потребителей. В Сумской области из-за обстрелов повреждена подстанция, однако электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для потребностей потребителей.

"В результате обстрела одного из приграничных районов Сумщины произошло возгорание оборудования подстанции. Без пострадавших. Пожар ликвидирован силами ГСЧС", – говорится в сообщении. в Сумской области остаются обесточенными более 2,5 тысяч потребителей.

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В Днепропетровской области в результате обстрела отключилась одна линия электропередачи напряжением 6 кВ, без света оставались более 1,1 тыс потребителей.

В Никополе в результате обстрела поврежден газопровод низкого давления – также отключены потребители.

В Донецкой области в результате боевых действий отключились от электроснабжения 12 населенных пунктов.

В Харьковской области из-за боевых действий отключилась одна воздушная линия 10 кВ, частично обесточен один населенный пункт, без света остаются более 1,6 тысячи потребителей.

В Черниговской области обесточены 18 населенных пунктов.

Как отметили в ведомстве, энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности.

Сегодняшняя атака на столицу

11 ноября 2023 года Россия атаковала Киевскую область баллистикой.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что противовоздушная оборона работала вблизи столицы - на левом берегу, отработав по баллистике.

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