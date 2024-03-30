Противники понесли новые потери благодаря FPV-дронам.

На Авдеевском направлении оккупанты начали применять наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом АГС-17.

Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада в Telegram. "Оба были уничтожены с помощью FPV-дронов роты ударных БпЛА 47 отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении", - сказано в сообщении. Также отмечается, что пока это единичные случаи применения россиянами таких наземных роботизированных платформ с автоматическим гранатометом АГС-17.

На видео видно, как эти две вражеские технические единицы после удара украинскими дронами пополнили количество разбитой техники, которая валяется вокруг.

Стоит отметить, что потери российской армии на сегодняшний день среди техники очень большие. В частности, уничтожено уже 6 951 танк оккупантов.

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Как сообщал УНИАН, в марте вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ, и через несколько месяцев они будут на поле боя.

Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

Чиновник добавил, что роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя - сотни различных платформ закупят через UNITED24.

Он пояснил, что основная цель наземных роботов - минимизировать участие человека на поле боя, и это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов. По его словам, наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже есть дроны. Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага.

Федоров также добавил, на платформе Brave1 зарегистрировано уже более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Часть из этих роботов уже работает на фронте, например, турель ШаБля.

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