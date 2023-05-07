Дроны оккупантов залетели в Николаевскую область и что-то искали.

Российские оккупанты очень сильно волнуются накануне контрнаступления. Они постоянно проводят разведку, чтобы узнать, откуда начнется операция ВСУ.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телемарафоне "Единые новости". По его словам, россияне суетятся и постоянно запускают разведывательные дроны.

"Они облетали Николаев, залетели и беспилотниками что-то искали. Активно ведут себя у себя на территории - суетятся и бегают. Но по перехвату разведки, они очень-очень переживают, что сейчас все это будет (контрнаступление УНИАН) и не безосновательно", - рассказал Ким.

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Ночная атака по Николаеву

В ночь на 7 мая российские бомбардировщики атаковали ряд украинских городов, среди которых был и Николаев.

Сначала Ким сообщил, что все хорошо, поскольку вызовов в пожарную службу или полицию после атаки не поступало.

Позже в ОК "Юг" заявили, что ночью российские оккупанты ракетами Х-22 обстреляли Николаевскую области. В результате атаки есть попадание в одно из предприятий.

Как сообщал УНИАН, на днях президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Гааге заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, когда получит некоторые поставки, которые были обещаны партнерами.

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