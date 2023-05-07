В небе над Киевом этой ночью, 7 мая, украинские защитники обнаружили и уничтожили российский разведывательный дрон.
Это произошло во время ночной воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал Киевской городской военной администрации. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон врага был уничтожен.
"Предварительно, информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются", - сказал начальник Киевской ГВА Сергей Попко.
Он также в очередной раз призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог. "Берегите себя и близких!" - Подчеркнул Попко.
Ночная атака 7 мая
Вечером 6 мая в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета вражеских бомбардировщиков.
Позже, около часа ночи, авиация противника выпустила ракеты и прогремели взрывы в некоторых украинских городах. Громче всего было в Николаеве.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вызовов в пожарную службу или полицию после атаки не поступало.