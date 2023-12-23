Россияне пытаются окружить Авдеевский коксохимический завод, однако он находится под контролем ВСУ.

Российские захватчики продолжают атаки на Авдеевском направлении, несмотря на дождливую погоду, и порой прибегают к нестандартным приемам. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 47 ОМБР Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Продолжаются тяжелые бои, несмотря на то, что пошли дожди и всю ночь был ливень, все равно враг не прекращает атаковать. Применяет довольно нестандартные кое-где приемы - например, недавно они атаковали с пехотой на БМП-3, как сначала казалось, а потом оказалось, что на броне сидят манекены, специально, чтобы отвлечь наши огневые средства, а само пехотное подразделение врага пыталось зайти с другого фланга, но было вовремя обнаружено и уничтожено", - сказал он.

По его словам, продолжается противостояние в непростых условиях, ведь наши бойцы также истощаются, прежде всего, психологически, и сейчас из-за погоды военные начали больше болеть .

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"Но все равно враг не продвигается. И вот эти слухи, которые недавно распространяли различные паблики, российские и пророссийские Телеграм-каналы о том, что, мол, Степное уже их, это абсолютная ложь – Степное остается под контролем украинской армии", – подчеркнул Лазуткин.

Относительно живой силы россиян начальник службы связей с общественностью 47 ОМБР отметил, что, к сожалению, с живым резервом у них ситуация не самая плохая – есть информация о том, что подтягивается пополнение.

"Но увеличивается и количество неживого также ресурса, который сейчас лежит в полях между железной дорогой и степным, а также вблизи стен Авдеевского коксохимического завода", - сказал он.

Что касается Авдеевского коксохимического завода, Лазуткин отметил, что он находится под контролем ВСУ. По его словам, россияне не заходят на завод – там находятся наши военные, и у ограждения "жизненный путь российских оккупантов завершается". Однако действительно россияне пытаются обустроить позиции на подступах.

"Если они обнаруживаются, то наши FPV-дроны или артиллерия отрабатывают, также они кое-где поднимаются на террикон, но не остаются там надолго. То есть они не прекращают попыток тактически его окружить, но сейчас Авдеевский коксохимический завод находится под контролем Сил обороны и будет находиться в дальнейшем, потому что там прочные бетонные перекрытия и сосредоточено достаточно сил и средств, чтобы не пустить туда оккупантов", - сказал Лазуткин.

Ситуация на Авдеевском направлении-последние новости

По данным Генштаба, Силы обороны продолжают сдерживать противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские войска за последние сутки отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко недавно отметил, что российские оккупанты под Авдеевкой применяют тактику боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) - нагружают взрывчаткой транспортное средство и направляют на позиции противника.

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