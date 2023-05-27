Он был уничтожен двумя мощными беспилотниками-камикадзе "Пегас".

На Бахмутском направлении силы обороны Украины с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили вражеский "Град".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"У россиян минус один "Град" на окраинах Бахмута. Это результат эффективной работы спецназовцев двумя мощными беспилотниками-камикадзе "Пегас" от армии дронов", - заявил он.

По словам Федорова, обстреляв позиции наших военных, россияне пытались быстро скрыться с места преступления и скрыться.

"Но это сложно сделать, когда работают "Пегасы". Одна "птичка" попаданием в ходовую часть остановила "Град", другая - окончательно добила", - сообщил детали министр.

ВСУ отметились "рейдами" по технике оккупантов

Как сообщал УНИАН, украинские защитники с помощью дронов-камикадзе активно уничтожают технику и вооружение оккупантов на разных участках фронта.

Так, в последнее время с помощью БПЛА Силы обороны Украины уничтожили две вражеские установки для разминирования УР-83П и 1300 кг тротила, комплекс наблюдения и беспилотник врага, фургон с оккупантами, а также взяли в плен российского захватчика.

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