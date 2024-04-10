Параллельно РФ продолжает весенний призыв на срочную службу.

РФ планирует набрать на войну против Украины 400 тыс. солдат контрактной службы в этом году.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, в РФ весенний призыв начался 1 апреля. В его рамках на срочную службу будет призвано 150 тыс. солдат в возрасте от 18 до 30 лет.

При этом, эти призывники будут служить 12 месяцев во всех видах вооруженных сил РФ, но которые пока не привлекаются к войне против Украины. Призывники служат в гарнизонах по всей РФ. В сухопутных частях призывники обычно формируют батальон, отделенный от батальонов, которые укомплектованы солдатами контрактной службы. Вероятно, что некоторые призывники служат в частях РФ у границы с Украиной, и в частности в подразделениях по обеспечению пограничной безопасности.

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В то же время, российские силы, которые воюют против Украины, укомплектованы контрактниками и резервистами, мобилизованными в конце 2022 года.

"На солдат-призывников, как правило, оказывается давление, чтобы они поступали на контрактную службу и потом были ответственными за войну в Украине. Вероятно, что российские власти не желают идти на риск боевых потерь среди солдат-призывников, что, наверное, было бы непопулярным. Потери среди солдат-добровольцев больше толерантны в обществе", - отмечает разведка.

Вместе с тем, РФ стремится рекрутировать около 400 тыс. солдат на контрактную службу в 2024 году.

"Это для поддержания ее сил в Украине, которые понесли огромные потери, и поддержки ее анонсированных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 млн в этом году и до 1,5 млн в следующем", - отмечает разведка.

Российские оккупанты в Украине

В январе 2024 года заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что группировка российских сухопутных войск, которая воюет в Украине, составляет 462 тыс. человек. В начале вторжения сухопутный компонент оккупационных войск, вовлеченный в войну, насчитывал около 180-190 тыс. человек. В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года полномасштабной войны российские захватчики потеряли погибшими 180 тыс. солдат. Еще до 500 тыс. россиян получили ранения. Количество пропавших без вести президент не назвал.

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