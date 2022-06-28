Больше всего ракет россияне выпустили по Житомирской области.

Только за выходные, 25 и 26 июня, российские войска выпустили по Украине от 60 до 80 дальнобойных ракет, общая стоимость которых составляет от 150 до 220 миллионов долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Сообщается, что больше всего ракет оккупанты запустили по Житомирской области (около 30), еще 20 ракет – по Черниговской области. Кроме того, вражеским ракетным обстрелам подверглись Киевская, Хмельницкая, Львовская и Днепропетровская области. Также были атакованы Николаев, Харьков и Киев.

По данным Forbes, Россия использовали весь арсенал ракет, которые у нее есть. А именно: "Точка-У", Х-22, "Оникс", "Искандер", "Калибр" и Х-101.

Напомним, в понедельник, 27 июня, Россия продолжила обстреливать ракетами украинские города. В частности, одна из вражеских ракет попала в ТРЦ в Кременчуге Полтавской области. На данный момент известно о 18 погибших людях.

Утром 28 июня российские захватчики ударили по Николаеву.

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