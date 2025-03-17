Самолет дальнего радиолокационного обнаружения не приближается к границам Украины.

РФ начала постоянно поднимать в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По мнению производителя средств РЭБ, бывшего офицера воздушных сил Анатолия Храпчинского, это связано с усилением противовоздушной обороны Московской области.

По его словам, это связано в основном с ударами, которые ВСУ наносят по военным объектам на территории РФ.

"На самом деле А-50 был поднят перед массированной атакой с нашей стороны по Московской области. Это указывает на то, что РФ пытается проверить способность своих систем ПВО и получить дополнительную возможность по выявлению в воздушном пространстве любых систем, или угроз", - пояснил Храпчинский.

Видео дня

Использование россиянами самолетов А-50

По его словам, взлеты А-50 стали постоянными, но этот самолет не приближается к границам Украины. "Это указывает на то, что это - разведывательные полеты с целью усилить противовоздушную оборону Московской области", - считает эксперт.

Ранее появилась информация, что россияне вновь начали поднимать в воздух самолеты радиолокационного обнаружения А-50. Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце считает, что это может быть связано со стремлением противника уничтожить самолеты Mirage 2000, которые Украина получила от Франции. Также он предположил, что это связано с поиском места запуска дальнобойных дронов по военным объектам, расположенным в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: