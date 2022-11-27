Местных жителей призвали оставаться в укрытиях.

В воскресенье, 27 ноября, утро для ряда областей Украины началось с воздушных тревог. По состоянию на 8:20 известно, что Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Так, сначала появилась информация от местных пабликов о том, что в городе прогремели взрывы. Позже эту информацию подтвердил глава военной гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Также он призвал местных жителей находиться в укрытиях: "Кривой Рог - ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях".

Обновлено. В 9:05 глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о "прилетах" в Кривом Роге:

Видео дня

"Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются".

Где объявлены воздушные тревоги утром 27 ноября 2022

Утро 27 ноября стало тревожным для жителей Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Луганской областей.

Как прошла ночь на 27 ноября в украинских регионах

Ночью оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Почти 9 часов продолжалась воздушная тревога, было 5 вражеских обстрелов из временно оккупированного Энергодара. Попали по двум общинам - Красногригоревской и Марганецкой.

Кроме того, в ночь на 27 ноября российские захватчики нанесли ракетные удары по пригороду Запорожья. Повреждено здание и забор.

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