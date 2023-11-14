Владелец небольшой частной военной компании жестко раскритиковал не только военное руководство РФ, но и президента страны-агрессора.

В провале так называемой "специальной военной операции" (СВО) Российской Федерации в Украине виноват лично президент страны-агрессора Владимир Путин. Об этом заявил владелец небольшой российской частной военной компании "Паладин" Георгий Закревский.

Отрывки из его интервью одному из российских СМИ обнародовал в своем YouTube-канале украинский журналист Денис Казанский. В частности, российский военный отметил, что нынешняя российская власть неспособна достичь успеха в войне против Украины.

"Об армии нам много рассказывали, какая она у нас могучая, прекрасная. Все эти замечательные репортажи... Где наши "Арматы"? Где все это оружие, "не имеющее аналогов"? - спрашивает Закревский.

По его словам, в ходе СВО в Украине у России "ничего не получалось".

"Более того: все время врут. В последнее время самоустраняются. Так называемый президент устраняется. При чем тут Министерство обороны? Человек этот отвечает за все, что происходит в стране", - отметил Закревский.

Он также указывает на системные проблемы в российской экономике.

"Нам долго рассказывали, что у нас страна поднимается с колен, что у нее развивается промышленность. ... Оказалось, ничего нет: нет никакой промышленности, нет никакой экономики. Оказалось, мы даже бумагу белую не делаем, потому что у нас нет компонентов. Мы не делаем нормальную туалетную бумагу. Мы не делаем коробки передач автомобильные, которые уже 70 лет назад были изобретены и сделаны в мире", - констатирует Закревский.

ЧВК "Вагнер" в Украине - последние новости

Бывшие "вагнеровцы" отказываются служить в российской армии. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на инсайдерский источник.

"Минобороны (РФ) предлагало бывшим сотрудникам ЧВК "Вагнер" зарплату в 110 000 рублей (около 1200 долларов), "перспективные" должности и звания, а также формирование отдельного подразделения, способного действовать в Ливии, Сирии, Мали и Буркина-Фасо", - утверждает собеседник ISW.

Также УНИАН сообщал, что Россия снова стала вербовать ветеранов ЧВК "Вагнер" на войну в Украине после смерти их главаря Евгения Пригожина. За счет боевиков Кремль надеется избежать очередной мобилизации в России и пополнить потери живой силы в Украине наемниками.

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