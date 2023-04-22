Есть значительные разрушения домов в городе.

Сегодня враг по меньшей мере 6 раз атаковал Угледар авиационными бомбами ФАБ-500. Об этом заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

"Есть значительные разрушения домов. Уточняем сейчас ситуацию по пострадавшим гражданским лицам", - сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что также враг продолжает штурмовать Марьинки и Авдеевку. "Сегодня в результате штурмовых действий было повреждено электроснабжение в Карловке, что повлекло прекращение водоснабжения в 67 населенных пунктов", - сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

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Он отметил, что враг продолжает штурмовать Авдеевку, пытается наносить артиллерийские удары, применяет авиацию. По его словам, в городе остается более 1800 гражданских людей, в частности, двое детей. Он добавил, что людей убеждают эвакуироваться, но они отказываются, хоть почти год живут в подвалах.

Он напомнил, что город Авдеевка с 14 мая 2022 года без света, без воды и без теплоснабжения.

Война новости - что происходит на фронте

В течение 21 апреля российские оккупанты свои наступательные действия сосредоточили на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, там за сутки было отбито 53 атаки врага

В утренней сводке Генштаба отмечалось, что в эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. На Марьинском направлении в течение минувших суток отражены атаки противника в районе Марьинки. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара.

Российские оккупанты не штурмовали Угледар более месяца после громкого провала наступательной операции и разгрома 155-й бригады морпехов. Тогда захватчики пытались окружить украинских защитников, однако им это не удалось. Возобновление "движения" врага на этом участке является началом подготовки агрессора к весенне-летней военной кампании, убежден полковник СБУ Роман Костенко.

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