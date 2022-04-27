Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях / фото REUTERS

Россия теряет все больше военных, которых страна-агрессор отправила в Украину. С начала полномасштабного вторжения, потери российских захватнических войск уже выросли до 22,4 тыс. лиц.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 22 тыс. 400 человек ликвидировано (на 300 больше по сравнению с предыдущими сутками),
  • танков-939 (+21) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 2342 (+34),
  • артиллерийских систем - 421 (+5),
  • РСЗО-149, средства ПВО - 71 (+2),
  • самолетов – 185 (+1),
  • вертолетов - 155 (+1),
  • автомобильной техники - 1666 (+23),
  • корабли/катера - 8,
  • цистерн с ГСМ-76.
  • Также украинские военные уничтожили вражеские БПЛА оперативно-тактического уровня - 207 (+2),
  • специальной техники - 31,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.
Потери оккупантов по состоянию на 27 апреля / инфографика УНИАН

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях", - отметили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Херсоне спрогнозировали судьбу "референдума" от оккупантов.

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