Данные комплексы могут применяться для противодействия высокоточным боеприпасам со спутниковой навигацией, отметил обозреватель.

Во временно оккупированном Россией Крыму все чаще стали замечать комплексы Р-340 РП радиоэлектронной борьбы (они же "Поле-21"), предназначенные для подавления спутниковой связи.

Как объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, данные комплексы могут применяться для противодействия высокоточным боеприпасам со спутниковой навигацией.

"Передатчики данной РЭБ так же монтируются на элементах гражданской коммуникационной инфраструктуры и используют электрическое питание из гражданской сети. Площадь охвата такого комплекса 1 передатчик – в среднем 1,5 квадратных километра. То есть, сотня компактно размещённых матч – это около 150 квадратных километров", – отметил эксперт.

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Коваленко назвал причину появления таких комплексов в Крыму:

"Очевидно, что у российских оккупантов в Крыму начинается форменный жим-жим. Не знание того, откуда может прилететь и что именно, заставляет их рефлексировать всеми возможными методами. Например, как это было с баржами 436 БИС с уголковыми отражателями в районе Крымского моста. И как, помогли они вам, эти ваши баржи? Вот и Поле-21Е поможет так же. Крым будет освобожден!".

Комплексы РЭБ Р-340 РП "Поле-21Е": что известно

По данным росСМИ, Минобороны России приняло на вооружение систему радиоподавления "Поле-21Е" в 2016 году.

"Глушилка" была разработана АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" (НТЦ РЭБ).

Комплексы представляют собой установленные на вышках сотовой связи и интегрированные с передающими антеннами станции радиопомех Р-340 РП. По идее, они объединены в одну сеть, накрывающую непроницаемым для сигнала спутниковой навигации куполом целые районы.