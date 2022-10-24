По его словам, Путина нечему сдерживать, когда он видит системный проигрыш и падение своего режима.

Россия обвиняет Украину в диверсионных террористических актах, которые могут проводить россияне на временно оккупированных или других территориях нашего государства.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годах, генерал Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".

"Войска агрессора проигрывают на всех направлениях, поэтому их новый командующий Суровикин использует, по его словам, нетрадиционные методы, а именно - террор, запугивание и провокации. Сегодня они хотели бы формировать мнение среди граждан России и в мире, что в Украине не националисты и фашисты, а уже террористы, которые взрывали Крымский мост как объект гражданской инфраструктуры, а также, что мы готовим подрыв Каховской плотины. Ведь Россия во время угрозы потерять режим и контроль, а тем более проиграть в войне, готова к любым провокациям в разных масштабах", - пояснил генерал.

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По его словам, Путина нечему сдерживать, когда он видит системный проигрыш и падения своего режима.

"Для поддержания таких позиций, россияне вышли на абсурдный стратегический уровень обвинения Украины в использовании "грязной бомбы", якобы мы нарушаем все принципы международного права относительно неприменения ядерных возможностей в ведении войны. То есть они обвиняют нас в том, чем сами нам и угрожают. Россия пытается спровоцировать модель противостояния с Украиной и обвинить нас в террористических угрозах, в подготовке нами какой-то бомбы. Уже все передовые страны мира поняли и выступили с заявлениями, что это абсурдная ситуация и провокация эскалации", - пояснил Маломуж.

РФ обвинила Украину в подготовке к подрыву "грязной бомбы"

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром утверждал, что Киев может применить "грязную бомбу".

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Европе применить ядерное оружие может только один субъект - Владимир Путин.

Позже представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон отметил, что озвученные российской стороной опасения по поводу якобы возможного использования Киевом "грязной бомбы" откровенно ложные.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправит в Украину экспертов в связи с лживыми обвинениями России в разработке "грязной бомбы".

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