До попадания над областью летали дроны.

Армии РФ все же удалось достать ударом критическую инфраструктуру Херсона: вечером 23 декабря фиксируют попадание по одному из объектов.

Об этом объявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его данным, среди последствий - прорыв газовых сетей, который вызвал пожар.

"Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений", - добавил чиновник.

Прокудин показал ролик с большими языками пламени, которые бушуют на месте удара РФ в Херсоне.

До этого сообщения Прокудин писал, что область находится под атакой дронов: БПЛА ударил по Станиславу, от ранений погиб 69-летний украинец.

Оккупанты имеют значительные потери на левом береге Днепра

В вечерней сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ известил о "приятном": оккупанты понесли значительные потери на левом берегу Днепра.

Всего в течение суток армии Украины пришлось провести 57 боевых столкновений с РФ - враг продолжает "прощупывать" оборону Украины и идет в безуспешные штурмы. Горячо было на нескольких направлениях фронта.

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