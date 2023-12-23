Армии РФ все же удалось добраться до критической инфраструктуры Херсона / коллаж УНИАН, фото скриншот 

Армии РФ все же удалось достать ударом критическую инфраструктуру Херсона: вечером 23 декабря фиксируют попадание по одному из объектов. 

Об этом объявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его данным, среди последствий - прорыв газовых сетей, который вызвал пожар.

"Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений", - добавил чиновник.

Прокудин показал ролик с большими языками пламени, которые бушуют на месте удара РФ в Херсоне. 

До этого сообщения Прокудин писал, что область находится под атакой дронов: БПЛА ударил по Станиславу, от ранений погиб 69-летний украинец.

Оккупанты имеют значительные потери на левом береге Днепра 

В вечерней сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ известил о "приятном": оккупанты понесли значительные потери на левом берегу Днепра. 

Всего в течение суток армии Украины пришлось провести 57 боевых столкновений с РФ - враг продолжает "прощупывать" оборону Украины и идет в безуспешные штурмы. Горячо было на нескольких направлениях фронта

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