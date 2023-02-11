Едва ли не главную ставку Москва делает на человеческий ресурс.

В войне против Украины Россия потеряла около половины всех своих танков, в результате чего технические возможности страны-агрессора значительно ухудшились.

Такое заявление сделала помощница министра обороны США Селест Уолландер, сообщает "Голос Америки".

Как говорится в материале, особенно это касается сухопутных сил агрессра, около 80% возможностей которых направлено на ведение войны против Украины. В лучшем состоянии находится военно-морской потенциал РФ, а некоторые пробелы, в том числе поставки беспилотников, восполняются за счет Ирана.

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Уолландер добавила, что едва ли не главную ставку Москва делает на человеческий ресурс. Однако, несмотря на потери и ослабление, РФ учится адаптироваться и применяет уроки по неудачам в Украине.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине Россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться… Мы должны быть уверены, что усваиваем уроки и остаемся впереди", - сказала Уолландер.

Потери оккупантов в Украине

По данным Генштаба ВСУ на утро 10 февраля, общие боевые потери оккупационных войск РФ с начала полномасштабного вторжения составили около 135,7 тысячи человек. Также агрессор потерял 3258 танков, 2251 артиллерийских систем, 6471 боевых бронированных машин, около 600 самолетов и вертолетов.

По данным британской разведки, в последние недели российские оккупанты понесли особенно тяжелые потери в районе Бахмута и Угледара. При этом успех у них был незначительным.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявлял, что по состоянию на 10 февраля 2023 года Россия потеряла практически все свои танки, которые были задействованы при вторжении 24 февраля. Сейчас враг воюет тем, что удалось поднять со складов и отправить на фронт.

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