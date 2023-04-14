За сутки в городе 84 оккупанта были уничтожены, 92 получили ранения

За последние сутки в Бахмуте произошло 26 боестолкновений, в результате которых 84 российских оккупанта были уничтожены, а еще 92 получили ранения. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"В Бахмуте враг за сутки 260 раз нанес удары по городу и окрестностям из ствольной и реактивной артиллерии. Произошло 26 боестолкновений, два авианалета, 84 оккупанта уничтожены, 92 получили ранения. Подбита самоходная артиллерийская установка "Пион", боевая машина пехоты и полевой склад боеприпасов", - сказал он.

Бои за Бахмут - какая ситуация в городе

На подмогу "вагнеровцам" в Бахмут Путин бросил профессиональную десантуру, однако и она оказывается под артиллерийским и минометным огнем ВСУ. Самые ожесточенные бои продолжаются на улице Чайковского, потому что именно через нее проходит "дорога жизни" ВСУ. По словам эксперта Александра Коваленко, перед командованием оккупационных сил поставлена задача закрыть вопрос с Бахмутом до Пасхи, то есть - до 16 апреля.

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Накануне Институт изучения войны допустил, что россияне могли захватить уже 76,5% Бахмута. Однако, как заметил сегодня, 14 апреля, спикер восточной группировки ВСУ Череватый, "ситуация в городе динамичная, говорить о процентах захваченной оккупантами территории пока трудно".

Кроме того, рашистские "военкоры" утверждали, что захватчикам якобы удалось "почти окружить" украинские силы, однако в командовании ВСУ это называют фейками и неправдой.

По словам бойца ВСУ, в течение 13 апреля российские оккупанты провели ротацию и запросили еще пополнение боекомплекта. Вместе с тем у россиян появилось несколько проблем: дефицит артбоеприпасов в десантно-штурмовых бригадах, невозможность использования аэроразведки из-за погодных условий и частичное или полное отсутствие связи между тремя подразделениями, которые военному ВСУ удалось идентифицировать.

Западные аналитики считают, что у РФ нет сил на более масштабные операции - весь наступательный потенциал враг сосредоточил на "прогрызании" обороны ВСУ на Донбассе. Однако и здесь оккупантам приходится экономить: противнику приходится маневрировать ресурсами, чтобы поддерживать высокие темпы хотя бы на одном участке.

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