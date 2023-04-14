На подмогу "вагнеровцам" Путин бросил профессиональную десантуру.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что ситуация в Бахмуте - динамичная, говорить о процентах захваченной оккупантами территории пока трудно.

Как отметил Череватый в эфире телемарафона, главная задача врага сейчас - ввести украинские СМИ в эти разговоры. В этом контексте он напомнил о "байке" пропагандистов Кремля о якобы окружении украинской группировки в городе.

"Вчера заявили, что они почти якобы окружили и дороги снова контролируют, хотя месяц назад они уже это заявляли. Правда такова: идут жестокие, в том числе уличные, бои. Главная роль - стачивание, обескровливание противника. Это делается, чтобы максимально выбить его наступательный потенциал и выиграть время для военно-политического руководства для подготовки наших войск (к контрнаступлению), - подействовал Череватый.

Видео дня

Также он подтвердил, что в Бахмуте зафиксированы десатные-штурмовые войска РФ. "Россияне вынуждены использовать регулярные войска, потому что ("вагнеровцы") не справляются, - пояснил Череватый.

Спикер Восточного командования ВСУ добавил, что если "вагнеровцы" не смогут заменить личный состав, "то бесславная история этой террористической группировки закончится на Бахмуте".

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Враг уже девять месяцев штурмует город, с февраля Россия усилила свое давление на восточную линию фронта. Согласно с новыми данными Генштаба, враг также пытается продвинуться в Марьинке.

По словам бойца ВСУ, который защищает город-крепость, эта ночь почти была спокойна из-за погодных условий - противнику не удалось наводить артиллерию аэроразведкой. Вместе с тем у оккупантов появились новые проблемы.

На подмогу "вагнеровцам" Путин бросил профессиональную десантуру, однако и она оказывается под артиллерийским и минометным огнем ВСУ. Самые ожесточенные бои продолжаются на улице Чайковского, потому что именно через нее проходит "дорога жизни" ВСУ.

По словам эксперта Александра Коваленко, перед командованием оккупационных сил поставлена задача закрыть вопрос с Бахмутом до Пасхи, то есть - до 16 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: