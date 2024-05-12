Его ликвидировано, как и еще нескольких оккупантов.

Потери России в Украине ознаменовались ликвидацией одного из командиров штурмового танкового взвода Т-90М "Прорыв" и еще нескольких оккупантов.

Как уточнил на своей странице в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан, речь идет о младшем лейтенанте Курамшине Альберте. Он стал в Украине "грузом 200". Также, как указал военный, в Украине в рамках "СВО" аналогичным образом демобилизированы:

Старший лейтенант Красовский Дмитрий;

лейтенант Смирнов Виктор;

лейтенант Гедгагов Алан;

лейтенант Кузин Алексей;

лейтенант Тимченко Сергей;

младший лейтенант Колчанов Андрей;

младший лейтенант Гуляев Алексей.

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Потери России в Украине - о чем сказал Генштаб 12 мая

Сегодня Генштаб ВСУ, уже традиционном утром, уточнил данные касательно потерь армии России в Украине. Сообщалось, что ВСУ уничтожили за сутки 1260 российских военных. Таким образом общий "минус" личностного состава армии РФ составил 482 290 человек. Также за сутки украинцы уничтожили 42 БПЛА, 22 боевые бронированные машины, 1 средство ППО, 5 танков и много прочей техники. Стоит отметить, что также был сбит самолет врага.

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