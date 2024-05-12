Также армия РФ за минувшие сутки потеряла танки, бронемашины, БпЛА и другую технику.

Украинские воины продолжают защищать родную землю от российских оккупантов. Так, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1 260 захватчиков. В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабной войны общие боевые потери врага составили 482 290 человек.

Также украинские защитники уничтожили и поразили немало военной техники противника, а именно:

личного состава - около 482 290 (+1260) человек,

танков - 7 454 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 14 375 (+22) ед,

артиллерийских систем - 12 472 (+30) ед,

РСЗО - 1066 (+2) ед,

средства ПВО - 797 (+1) ед,

самолетов - 350 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 9 910 (+42),

крылатые ракеты - 2 194 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16 819 (+64) ед,

специальная техника - 2 042 (+2).

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что армия РФ сформировала наступательную группировку в Курской области, чтобы проводить диверсии и рейтинги на территории Сумской области. Таким образом оккупанты могут активизироваться и на этом направлении.

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"Там есть населенный пункт Суджа, он находится где-то километров в 15 от границы с Сумщиной, это Курская область. По состоянию еще на 30 апреля враг формировал там незначительную наступательную группировку, цель которой скорее всего проводить рейдово-диверсионные действия на территории Сумщины", - объяснил Мусиенко.

В свою очередь подразделение "Острые козырьки" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины сообщило, что Силы обороны отошли с ряда позиций на Харьковщине из-за большого натиска российских войск.

"Сейчас очень тяжелая ситуация с Глубоким, но наши защитники, воины ТрО, "Кракена" держат этот населенный пункт. Россияне прут, несут большие потери, но наступают, наступают, наступают, наступают. Из-за этого приходится терять некоторые позиции, некоторые населенные пункты. Но именно сейчас время, когда нужно объединиться и всем вместе отбивать атаки врага на всех направлениях фронта", - отметил один из военных.

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