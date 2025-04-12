Летнее наступление России обречено на провал, - The Telegraph

Украинская способность точно бить дронами по вражеским целям затрудняет для Москвы развертывание значительных сил на линии фронта и делает прорыв маловероятным.

Украина готовится к новому масштабному наступлению со стороны России, тогда как войска Москвы активизируют атаки на украинские позиции. Киев сообщает о накоплении российских резервов в рамках подготовки к очередному крупному штурму, пишет The Telegraph.

Однако, по мнению аналитиков, амбиции Владимира Путина по захвату новых территорий до возможного мирного соглашения вряд ли реализуются. Причина - многочисленные проблемы, слабая организация и нехватка техники в российской армии.

Темп штурмов растет

Наблюдатели отмечают, что у войск РФ практически исчерпаны запасы танков и бронетехники. Даже при небольших тактических успехах Россия не сможет ими воспользоваться из-за ограниченных ресурсов.

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Дополнительно, украинская способность точно бить с помощью дронов затрудняет для Москвы развертывание значительных сил на линии фронта, что делает масштабный прорыв маловероятным.

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в комментарии The Telegraph сказал:

"Пока что любое наступление России на линии фронта невозможно. Россия не имеет больших военных побед на линии фронта, поэтому они хотят создать впечатление, что есть огромные движения и преимущества. Мы не видим этого на местах".

В прошлом месяце Владимир Зеленский и лидеры G7 предостерегли, что РФ планирует новые атаки, в частности - в направлении Сумской и Харьковской областей, что могло бы предоставить Путину преимущество в будущих переговорах.

В среду главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что наступательные действия уже начались - интенсивность атак РФ значительно возросла. Между тем Киев стремится сохранить фокус мирового внимания на ситуации в Украине, несмотря на отсутствие темы мирного соглашения в повестке дня Дональда Трампа.

Впрочем, Джон Харди, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий, убежден, что рост атак не приведет к существенным успехам:

"То, что мы видим, - это лишь всплеск темпа штурма... Это очень малый масштаб. Они могут пробить дыру в украинской линии, но они не в состоянии пробить эту дыру и достичь быстрого, оперативного, значительного прорыва".

По оценкам, потенциально самой уязвимой остается Сумская область, где украинские войска перегруппировываются после быстрого российского продвижения в соседней Курской области. Один из украинских военных, участвовавший в боях под Курском, сообщил The Telegraph, что отступление происходило ночью небольшими группами: "Много оборудования осталось", - сказал он.

Харди отмечает, что атаки в основном проводятся небольшими группами без значительной технической поддержки, поскольку ресурсы ограничены. Атаки в составе роты (около 100 солдат) - редкость.

Украина приспособилась к войне России

В течение прошлого года Россия потеряла около 3000 танков, 9000 единиц бронетехники и не менее 13 000 артиллерийских систем. Харди говорит:

"Если вы посмотрите на то, что осталось на складах, особенно то, что пригодно к эксплуатации, запасы становятся достаточно низкими. Я ожидаю, что к концу этого года им будет очень трудно продолжать войну, они будут полностью истощены".

Преимущество России - численность. Недавно Путин подписал указ о призыве еще 160 тысяч человек. Однако, как отмечает Харди, эти новобранцы проходят минимальную подготовку - часто не более месяца:

"Это сознательный выбор, который Россия делает, чтобы продолжать давление на Украину, бросить эти войска в мясорубку, не тратя времени на восстановление качества сил, пока война продолжается".

Сейчас главная задача Украины - не допустить скопления большого количества российских войск в одном месте, что могло бы стать предпосылкой прорыва обороны. Использование дронов играет ключевую роль в сдерживании агрессора.

Харди говорит, что Украина расширяет свои лучшие подразделения беспилотников и, в общем, полагается на беспилотные системы, чтобы компенсировать недостатки в других сферах.

"Они хорошо приспособились к тому, как воюет Россия", - сказал эксперт.

Новое наступление России - что сообщалось

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что наступление России на Сумскую и Харьковскую области уже фактически началось.

По его словам, цель РФ - создание так называемой буферной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Несмотря на все переговоры, которые идут, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий", - отметил генерал.

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