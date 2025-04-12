По мнению Жирнова, Россия действительно имеет подготовленные ресурсы.

Захват Одессы может быть своего рода "идеей фикс" кремлевского диктатора Владимира Путина, который уверен, что Украина фактически лишена помощи США, и жаждет "разгромить" нашу страну. Об этом в эфире "Фабрика новостей" рассказал бывший разведчик КГБ Сергей Жирнов.

В частности, его попросили прокомментировать недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Одесса якобы принадлежит стране-агрессору, город якобы строили россияне, а также информацию главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о подготовке мобилизационного ресурса РФ в 5 миллионов солдат.

"К сожалению, это абсолютно реальные вещи, то есть действительно у них есть подготовленные ресурсы и действительно здесь надо слушать... Вот Путин обычно врет, но иногда занимается "странной вещью" - говорит абсолютно правду, а ему уже не верят... Вот я убежден, что, когда ему понадобится, он абсолютно без сомнения нажмет ядерную кнопку. Абсолютно без сомнений, потому что он - иррациональный человек", - считает Жирнов.

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Он пояснил, что Путин способен на действия, которые в глобальном смысле неправильные. В частности, если у него есть какая-то "сверхцель", то ему неважно, какое мнение об этом каких-либо компетентных специалистов. Даже если диктатору скажут, что определенные действия - глупость, опасность или даже самоубийство, для него это не имеет значения.

По словам эксперта, сейчас Путин уверен, что президент США Дональд Трамп покинул Украину: если даже есть какие-то поставки американского оружия в нашу страну, то это - остатки "пакета", который был проголосован Конгрессом США в 2024 году.

"Но рано или поздно этот "ручеек" (помощи - УНИАН) закончится, а нового "ручейка" не предвидится... Поэтому, естественно, к Путину приходят начальники Генштаба и говорят: "Нам надо продержаться еще несколько месяцев... У украинцев больше не будет американского оружия и тогда мы их дожмем". Более того, Путин же говорил: "Мы думали, что их дожмем, но поняли, что можем разгромить". Вот это - новая идея фикс, которая у Путина есть", - подчеркнул Жирнов.

Он объяснил, что на фоне этой "идеи фикс" подчиненные Путина занимаются разработкой конкретных планов.

"Вот то, что проговаривает Лавров это, как застолбить свои позиции, типа, "мы считаем Одессу своей". Еще даже Запорожье не завоевали, но уже закладывают какие-то идейки - "что наше, что не наше". Но, в принципе, Путин сказал - "мы разгромим всю Украину". Поэтому в рамках этих идей военные однозначно готовятся к усилению на каких-то направлениях. Скорее всего, это будут Сумская и Харьковская области - там, где уже есть сформированные силы", - добавил бывший разведчик.

Возможное наступление РФ на юге - что известно

Как писал УНИАН, военный аналитик Юрий Федоров считает, что на Запорожском направлении для ВСУ может сложиться непростая ситуация, потому что там действует крупная российская группировка войск "Днепр".

В то же время в Херсонской области для российских войск попытка высадки на правый берег путем форсирования реки Днепр - самоубийство. Эксперт предполагает, что весной-летом 2025 года враг может "двинуться" на Запорожье, которое важно со стратегической точки зрения, поскольку Путин снова заговорил о "выходе на Одессу".

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