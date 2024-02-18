На левом берегу Херсонской области за сутки уничтожены десятки противников.

Потери России в Украине на одном из направлений увеличились - украинские защитники ликвидировали более четырех десятков российских оккупантов и много вражеской техники.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг не оставляет планов выбить подразделения ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра. В частности, за минувшие сутки было совершено две попытки штурма, но, понеся потери, противник отошел. Сейчас известно, что за минувшие боевые сутки на левобережье ликвидировано 45 оккупантов. Уничтожены четыре пушки, комплекс радиоэлектронной борьбы, два разведывательных БПЛА - SUPERCAM и ZALA. Также пущено на лом две единицы автомобильной техники, командный пункт, два наблюдательных пункта и пять фортификационных сооружений противника.

Говорится, что в Черном море на боевом дежурстве находится три корабля вражеского флота, один - в Азовском море. "Несмотря на шторм, подводный ракетоноситель, снаряжение которого до четырех "Калибров", продолжает дежурство в Черном море", - рассказали военные.

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Как отмечается, с уменьшением плотности тумана, активизировалась вражеская аэроразведка, продолжается давление артиллерийскими обстрелами, увеличено применение ударных дронов различных типов.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, с 6 утра 17 февраля по 6 утра 18 февраля противник совершил 39 обстрелов региона, выпустив 131 снаряд, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БПЛА. Только по Херсону враг направил 21 снаряд.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение и типографию в Херсоне, медицинское учреждение в Херсонском районе. Из-за российской агрессии человек погиб, еще 8 - получили ранения", - рассказал чиновник.

По словам начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, в Николаевском районе вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы по акватории и береговой полосе города Очаков. Также 17 февраля, в 10:24, враг атаковал FPV-дронами территорию Куцурубской громады. Гражданские лица не пострадали.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 февраля, враг удвоил присутствие ракетоносителей в Черном море. В частности, на боевом дежурстве находились две подлодки, суммарное снаряжение которых составляло всем "Калибров".

На левом берегу Днепра противник совершил четыре попытки штурма позиций украинских защитников, однако, получил отпор и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Было ликвидировано 69 оккупантов, уничтожено четыре пушки, восемь минометов и семь единиц автомобильной техники, а также три полевых пункта боепоставки и состав материально-технических средств противника.

Стоит отметить, что Россия на нашей земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери России в Украине на сегодняшний день составляют примерно 402 430 противников.

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