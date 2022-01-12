По данным NYT, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.

В последние недели российские военные перебрасывает боевую технику из военчастей Восточной Сибири и Дальнего Востока на запад страны. Журналисты предполагают, что техника "может присоединиться к силам, сосредоточенным в оккупированном Крыму и приграничных с Украиной регионах".

Об этом говорится в материале российских журналистов-расследователей группы Conflict Intelligence Team.

CIT проанализировала около 30 новых видео, выложенных в сети, и рассчитала маршрут перевозки техники – грузовиков, автозаправщиков, танков, боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" и ЗРК "Тор".

Согласно полученным данным, в CIT предполагают, что техника двигалась из Бурятии, Забайкальского края, Амурской области и Приморского края.

Один из эшелонов отправился со станции Дивизионная в Улан-Удэ, неподалеку от которой дислоцируется 5-я отдельная танковая бригада, участвовавшая в боях против ВСУ за Дебальцево в 2015 году.

"Такое широкое задействование сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово не позволяют объяснить переброску местными учениями. Учитывая, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, представляется вероятным, что техника присоединится к силам, сосредоточенных в Крыму и в граничащих регионах с Украиной", – пишут журналисты.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу 9 января в Женеве состоялась встреча представителей США и России по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Но Вашингтон до сих пор не знает, планирует ли РФ убирать свои войска.

По данным NYT, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: