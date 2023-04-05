Ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины из Беларуси, разведка не отмечает.

Из Беларуси выводится в рамках ротации около 2 тыс. российских военных, которых Кремль в дальнейшем планирует перебросить на восток Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга по оперативной ситуации на границах, в том числе с Беларусью.

Он напомнил, что Беларусь продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины и дает свою территорию для российских военных, в частности для проведения учений, тренировок.

"На данный момент, после проведения определенной подготовки для российских военных, происходит ротация. Нам известно, что на данный момент начались мероприятия по выводу части российских подразделений на территорию России из Беларуси. Ранее мы сообщали, что на территории Беларуси находится около 4 тыс. российских военных. После этих мероприятий, которые сейчас начались, их количество снизится. По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2 тыс. российских военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке нашей страны, для усиления своей группировки", - сказал Демченко.

Видео дня

По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины, на этом направлении подразделения разведки Украины не отмечают.

Демченко отметил, что те подразделения белорусской армии, которые усиливают границу с Украиной, находятся по-прежнему на определенной удаленности от границы, в их действиях ничего не изменилось.

"Не изменен ни их характер действий, ни количество. Но, несмотря на все это, мы должны быть готовы к развитию любой ситуации, потому что мы понимаем коварство врага. Поэтому, как и раньше, с нашей стороны происходят все необходимые действия для укрепления как линии границы, так и приграничья, чтобы все составляющие Сил обороны, а это и подразделения Государственной пограничной службы, которые находятся на переднем крае, а также другие составляющие, которые усиливают это направление - и ВСУ, и Нацгвардия - имели все возможности, чтобы отбить любую атаку с этого направления или противодействовать провокациям на этом участке", - сказал он.

Роль Беларуси в войне против Украины - главное

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину оказывает всевозможную поддержку оккупантам, в частности территории для подготовки, размещения военных страны-агрессора, а также предоставляет своих инструкторов, воздушное пространство.

При этом на территории Беларуси постоянно проходят совместные белорусско-российские военные учения.

Вас также могут заинтересовать новости: