На Купянском, Бахмутском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск на Бахмутском направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, наступательные группировки врага не обнаружены. Им обстреляны районы населенных пунктов Стукаловка, Павловка, Гирино и Катериновка Сумской области, а также Старица, Волчанск, Огурцово и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеренарно и Рубежного оккупанты нанесли авиаудары", - отметили в Генштабе.

В то же время на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Невское, Белогоровка, Спорное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества. Также вражеские войска из артиллерии обстреливали районы нескольких населенных пунктов в Харьковской и Луганской областях. У Гряниковки и Спорного зафиксированы вражеские авиационные удары.

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На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск, осуществил несколько безуспешных попыток атак вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов.

Также в Генштабе сообщили, что на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка – успеха не имел. Осуществил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

Вместе с тем на Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 12 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье и Каменская Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Новоберислав и город Херсон.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областью российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили застенок, где содержат проукраинско настроенных граждан.

Война в Украине - ситуация на востоке

Накануне Генштаб констатировал, что наступление РФ набирает обороты - противник перебрасывает для штурмов дополнительные войска.

Впрочем, наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага дорого. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.

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