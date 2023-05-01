Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская общины.

30 апреля российские оккупанты шесть раз обстреляли пограничные общины Сумской области.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Отмечается, что было зафиксировано более 54 взрывов. Российским обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская общины.

"Середино-Будская община: зафиксировано три взрыва из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Также с территории РФ с вертолета осуществлен пуск 10 ракет по г. Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных дома и АЗС. Зноб-Новгородская община: с территории РФ был один взрыв из миномета. Также россияне совершили обстрел из РСЗО "Град" - 25 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Эсманская община: враг бил из артиллерии - 15 взрывов", - говорится в сообщении.

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Обстрелы Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, оккупанты вчера снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате атаки погиб один человек.

Также под обстрелом оказалась Херсонская область. Один человек получил тяжелые травмы, жительница другого села погибла.

Вечером стало известно о громких взрывах в Павлограде Днепропетровской области. В сети появились видео и фото, на которых можно увидеть пожар и разрушения в жилых домах.

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