В результате вражеских обстрелов, в частности, повреждена АЗС.

Сегодня, 30 апреля, российские оккупанты шесть раз обстреляли пограничные громады Сумской области.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. Отмечается, что зафиксировано более 54 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.

"Середино-Будская громада: зафиксировано три взрыва из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Также с территории РФ с вертолета осуществлен пуск 10 ракет по г. Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных дома и АЗС", - отметили в Сумской ОВА.

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Местные власти добавили: "Зноб-Новгородская громада: с территории РФ был один взрыв из миномета". Также россияне совершили обстрел из РСЗО "Град" - 25 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. "Эсманская громада: враг бил из артиллерии - 15 взрывов", - говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области - сегодня это стоит знать

Враги уже не раз били по Сумской области, в частности, из авиации. В результате вражеских ударов есть жертвы, разрушения и пострадавшие.

В частности, 24 апреля сообщалось, что в течение дня враг бил по региону из минометов, было зафиксировано 11 "прилетов". Местные власти не сообщали о жертвах или пострадавших.

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