Враги били по Сумской области из артиллерии и авиации / фото Дмитрий Живицкий

Сегодня, 30 апреля, российские оккупанты шесть раз обстреляли пограничные громады Сумской области.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. Отмечается, что зафиксировано более 54 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.

"Середино-Будская громада: зафиксировано три взрыва из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Также с территории РФ с вертолета осуществлен пуск 10 ракет по г. Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных дома и АЗС", - отметили в Сумской ОВА.

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Местные власти добавили: "Зноб-Новгородская громада: с территории РФ был один взрыв из миномета". Также россияне совершили обстрел из РСЗО "Град" - 25 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. "Эсманская громада: враг бил из артиллерии - 15 взрывов", - говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области - сегодня это стоит знать

Враги уже не раз били по Сумской области, в частности, из авиации. В результате вражеских ударов есть жертвы, разрушения и пострадавшие.

В частности, 24 апреля сообщалось, что в течение дня враг бил по региону из минометов, было зафиксировано 11 "прилетов". Местные власти не сообщали о жертвах или пострадавших.

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