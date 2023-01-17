Уже более 3 месяцев россияне массированно атакуют Украину ракетами и дронами, заставляя ВСУ расходовать зенитные ракеты.

Украине не грозит истощение запаса ракет для систем противовоздушной обороны, поскольку союзники восполняют арсенал Украины. Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в интервью РБК-Украина.

По его словам, враг атакует энергетическую инфраструктуру Украины, но попыток уничтожить объекты противовоздушной обороны нет.

"Ракеты зенитные у нас не кончатся. Союзники их как снабжали, так и будут снабжать, даже еще больше, чем раньше. Соответственно, истощение системы ПВО не наступит", – считает эксперт.

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В условиях активной украинской ПВО российская авиация не способна наносить бомбовые удары на контролируемой Украиной территории, отмечает Кевлюк.

Он напомнил, что к настоящему моменту Россия потеряла 300 ударных самолетов и не менее 400 пилотов. Это также ограничивает возможности агрессора. При этом возвращение в строй пилотов запаса россиянам не сильно поможет, уверен эксперт.

"Воевать против истребителей, которые год приобретали опыт воздушных боев, уступая технически, но побеждая тактически, научившиеся перехватывать все типы целей – от "Шахедов" до крылатых ракет – призванный из запаса пилот таких чудес демонстрировать не может", – сказал Кевлюк.

Ситуация с ПВО в Украине

В ходе недавней ракетной атаки российские войска выпустили 38 ракет различных типов, из которых 25 удалось перехватить силами украинской ПВО.

На этом фоне западные партнеры продолжают помогать Украине укреплять воздушный щит. Так, США пообещали передать ЗРК Patriot. Украинские зенитчики уже отправились осваивать эти установки.

Другие страны также по мере возможностей помогают Украине поставками ПВО. В частности, на днях о планах передать ЗРК сообщили Италия и Канада.

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