Президент поблагодарил премьера Нидерландов за готовность и дальше работать над укреплением украинской противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили возможные сценарии развития событий на фронте и совместные мероприятия на ближайшее время.

Как отметил Зеленский в Twitter, он уже второй раз с начала года провел телефонный разговор с Рютте. Президент поблагодарил собеседника за готовность и дальше работать над укреплением украинской противовоздушной обороны.

"Кроме того, говорили о возможных сценариях развития событий на фронте и наших совместных мероприятиях на ближайшее время", - рассказал Зеленский.

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В свою очередь Рютте после разговора с Зеленским подчеркнул, что нельзя позволить России выиграть эту войну.

"Готовясь к визиту в Вашингтон, я разговаривал с Зеленским. Ужасное нападение на жилой дом в Днепре подчеркивает, почему нельзя позволить России выиграть эту войну. Координация международной военной поддержки остается важной в ближайшие месяцы", - написал премьер Нидерландов.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня во время очередного заседание Ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет готовить новые ракетные удары, поэтому Украина разрабатывает максимально эффективные меры противодействия.

Президент также обсудил с военными события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донбассе и юге.

Напомним, 14 января российские террористы ударили ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома. Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Уже известно о 40 погибших.

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