Рябых утверждает, что на меньшее расстояние "Искандер" летит еще быстрее.

Военный эксперт Валерий Рябых отметил, что при объявлении тревоги с баллистической угрозой у людей есть лишь несколько минут, чтобы пройти в укрытие. Он напомнил, что россияне таким образом продолжают терроризировать украинское население.

"Враг не способен быстро выполнить задачу на поле боя, поэтому ведет гибридные действия. Одним из таких проявлений является использование мощных баллистических ракет, которые наносят прежде всего вред мирному населению. Эти действия имеют целью повлиять на население Украины и ее способность к сопротивлению", - сказал Рябых в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, "Искандер" может наносить удары на расстояние до 500 км.

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"Эту ракету трудно заблаговременно обнаружить, отреагировать и сбить. В Украине есть немного локаций, способных эффективно бороться с баллистической угрозой. "Искандер" может достичь цели на максимальной дальности примерно за 260-270 секунд. "Искандер" запускается с наземной платформы, которую противник пытается скрыть, что затрудняет ее обнаружение", - пояснил аналитик.

Рябых утверждает, что на меньшее расстояние "Искандер" летит еще быстрее.

"От момента объявления тревоги до фактического удара проходит всего несколько минут - две-три, не более. Поэтому при объявлении тревоги с баллистической угрозой есть всего несколько секунд для быстрой реакции, чтобы пройти к укрытию", - добавил эксперт.

Россия начала больше использовать баллистические ракеты

Эксперт Валерий Романенко убежден, что РФ увеличивает количество обстрелов Украины баллистическими ракетами из-за недостаточного количества систем ПВО, которые способны их сбивать.

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