По его словам, Украина имеет только 5 систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.

Эксперт Валерий Романенко убежден, что РФ увеличивает количество обстрелов Украины баллистическими ракетами из-за недостаточного количества систем ПВО, которые способны их сбивать.

"Они будут смещать акцент именно на эти ракеты. Они прекрасно знают, что у нас не хватает комплексов ПВО, которые могут сбивать именно баллистические ракеты. Именно поэтому они сегодня уменьшают применение крылатых ракет, а увеличивают количество обстрелов именно баллистическими ракетами. Часто сбитие крылатых ракет и ударных БПЛА может достигать уровня 100%, иногда 80%. Впрочем, для уничтожения баллистических ракет нужны антибаллистические комплексы", - пояснил он в эфире Еспресо.

По его словам, Украина имеет только 5 систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.

Видео дня

"Нам нужны больше ЗРК, которые способны сбивать баллистические ракеты прямым попаданием. То есть, когда ракета ЗРК сбивает баллистическую ракету почти на финальной траектории полета. Такая система ПВО не просто сбивает баллистическую ракету, а инициирует ее взрыв в воздухе. Иначе ее нет смысла сбивать. Таких комплексов Украина имеет только 5 единиц. В частности, четыре американских ЗРК Patriot и SAMP-T", - пояснил Романенко.

Обстрелы РФ - мнение экспертов

Россия будет пытаться увеличивать количество ударов баллистическими ракетами, которые Украине сейчас труднее всего сбивать. Об этом сказал, военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

По его словам, враг уже сейчас пытается применять для поражения в основном баллистические или аэробаллистические сверхзвуковые ракеты как Х-22. То есть Кинжал, Искандер-М.

Вас также могут заинтересовать новости: