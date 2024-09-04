Сегодня ночью россияне ударили по Львову и попали по центру города.

Количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по центру Львова возросло до более 70 человек. Об этом в эфире КИЕВ24 заявил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук.

"Увеличилось количество пострадавших, потому что в первые минуты многие не обращались (к медикам - УНИАН), даже если имели травмы. Но сейчас часть этих травмированных людей идут в учреждения медицины. Соответственно, количество пострадавших увеличилось, это более 70 человек", - сказал депутат Львовского горсовета.

Мельничук отметил, что сейчас львовские медики борются за жизнь 11 человек. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

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Также стало известно, что в результате атаки россиян в жилых домах Львова выбито более 3,2 тыс. окон в 161 жилом доме. Так, в Железнодорожном районе города пострадало 107 жилых домов. Выбито примерно 2,7 тыс. окон и повреждено 40 кровель.

Ракетная атака россиян - что известно

Из-за ракетной атаки на Львов 4 сентября погибло 7 человек. Среди погибших - женщина с тремя дочерьми. Это семья Базилевичей - Эмилия (7 лет), Дарья (18 лет), Ярина (21 год) и Евгения (43 года). Известно, что во время взрыва семья находилась на лестничной клетке дома.

Мужчина и отец детей по имени Ярослав выжил, поскольку во время удара россиян решил вернуться в квартиру, чтобы взять воды.

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