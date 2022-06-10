Кремль может попытаться заморозить войну на определенный промежуток времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию.

В России заканчиваются высокоточные ракеты, но нынешними темпами она может вести войну против Украины еще в течение года.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Мы заметили, что Россия осуществляет гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", – заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий корреспонденту британского издания The Guardian.

При этом, отмечается, что российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

"Кремлевское руководство возможно будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – подчеркнул Скибицкий.

Ранее Скибицкий заявил, что Украина сейчас полагается на западное вооружение, но боеприпасов осталось мало. На фронте идет артиллерийская война и Украина проигрывает РФ в этом.

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