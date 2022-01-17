Западные разведданные подтверждают намерения России относительно полномасштабного вторжения в Украину.

Кремль намекает, что может разместить ядерное оружие возле Украины.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Журналисты отметили совпадение заявлений Путина о "красных линиях", пересечение которых якобы угрожает нацбезопасности страны, и обнародование данных американской разведки о вероятности развертывания Россией нового ядерного оружия, включая гиперзвуковые ракеты.

Сам глава Кремля, пишут авторы в публикации, не скрывал, что попытается разместить гиперзвуковые ракеты подводного базирования в непосредственной близости от Вашингтона.

Читайте такжеНа Донбассе российские наемники обстреляли беспилотник ОБСЕПутин якобы переживает, что США "ударят" по РФ с территории Украины. "Он дал понять, что Россия может сделать то же", - пишут журналисты.

В свою очередь, высокопоставленный российский дипломат в Женеве говорил, что Москва готова разместить "неопределенные" системы вооружения в "подозрительных" местах.

"Российские официальные лица в последние дни снова намекнули на развертывание новых ракет, а американские официальные лица повторили, что не видят никаких шагов в этом направлении. Однако любые попытки разместить оружие неподалеку американских городов создадут условия, похожие на кризис 1962 года, когда мир был ближе всего к обмену ядерными ударами", - говорится в материале.

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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